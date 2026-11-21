El intendente de Río Turbio Darío Menna reclama fondos para los municipios

El intendente de Río Turbio había cuestionado las declaraciones de Claudio Vidal sobre supuestos pedidos de dinero de jefes comunales para aprobar el proyecto de endeudamiento por hasta USD 600 millones. Menna sostuvo que el planteo fue coparticipar el fondo Unirse: propuso distribuir el 50% entre todos los municipios, según el índice de coparticipación, y dejar el otro 50% a libre disponibilidad del Gobierno provincial.

En un nuevo mensaje, también repudió los hechos de violencia registrados durante una protesta de trabajadores municipales en la ruta y pidió que la Provincia adelante fondos para que el municipio pueda afrontar una recomposición salarial y destrabar el conflicto.

#rioturbio #santacruz #municipales #laopinionaustral