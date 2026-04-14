“El Loco” Jancich pidió disculpas en radio LU12 tras el incidente con un hincha rival

Por la Fecha 5 del Torneo de Primera División de la Liga Sur, Hispano Americano y Ferrocarril YCF igualaron 0 a 0. El conjunto local contó con la chance más clara, pero falló una definición increíble debajo del arco. Sin embargo, sobre el cierre del encuentro, al histórico jugador de Ferro de 45 años, Diego “El Loco” Jancich, se le soltó la cadena e intentó ir a buscar a un hincha celeste que lo había insultado desde la tribuna.

Tras esta situación, el referente del fútbol, que vistió varias camisetas representando a la disciplina en la capital santacruceña, dialogó con Radio LU12 AM680 para explicar el tenso episodio vivido este domingo: “Me siento muy arrepentido”.