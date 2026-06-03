El último adiós al Subcomisario Gabriel Trujillo en Pico Truncado

Compañeros, colegas y efectivos de distintas fuerzas de seguridad despidieron al subcomisario Gabriel Trujillo frente a la Cochería San José en Caleta Olivia, tras su fallecimiento luego de permanecer internado en estado crítico por un siniestro vial en la Ruta Provincial 12.

Durante el homenaje, decenas de uniformados se congregaron y formaron una alineación de honor, realizando un minuto de silencio en reconocimiento a su trayectoria y en señal de respeto.

En Pico Truncado también se llevó adelante un acto similar, donde efectivos de distintas dependencias policiales, personal activo y retirado, junto a Bomberos y el Servicio Penitenciario Provincial, realizaron un minuto de silencio en su memoria.

El subcomisario había resultado gravemente herido tras un choque cuando se dirigía a realizar servicios adicionales hacia Cañadón Seco, y su fallecimiento generó profundo pesar en la fuerza policial santacruceña.