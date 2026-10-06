El último baile: Messi se despide de la Selección

La Selección Argentina enfrenta este martes a Benín en el estadio Monumental, en un partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste después de 21 años.

El capitán construyó una historia inédita con la Selección: conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Además, suma 122 goles y 66 asistencias en 207 partidos.

El encuentro comenzará a las 20 y será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro será el chileno Fernando Véjar y José Cabero estará a cargo del VAR.

Argentina llega con dos goleadas en esta fecha FIFA: venció 4-0 a Bolivia y luego superó 7-0 a Burkina Faso.

Benín, por su parte, llega tras empatar 1-1 ante Burkina Faso y derrotar 2-1 a Mauritania por la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

La AFA preparó una jornada especial para despedir al capitán. Desde las 17:30 habrá música y shows con Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’Lokura y Damas Gratis.

Después del partido continuarán los festejos con La Sole y Ulises Bueno, además de un espectáculo de drones, fuegos artificiales y un show sorpresa.

Una noche cargada de emoción espera al Monumental: Argentina jugará ante Benín, pero todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi y en el último capítulo de su historia con la camiseta que defendió durante más de dos décadas.