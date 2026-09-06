El mapa en nuestras manos: Mar Mágica explicó cómo leer la línea del corazón

En un nuevo bloque dedicado al autoconocimiento y la espiritualidad, la tarotista y quiromante Mar Mágica visitó el estudio de Desorden en la Mesa para abordar los principios de la quiromancia evolutiva y orientativa. Durante la entrevista, explicó la diferencia entre la mano izquierda —asociada a la energía heredada y el pasado— y la mano derecha, que refleja la evolución, los dones y las experiencias vividas.

La especialista se enfocó en el análisis detallado de la línea del corazón, una de las tres marcas principales del mapa palmar. A través de ejemplos prácticos, detalló cómo las formas, extensiones, rectitudes o ramales de esta línea permiten comprender la gestión afectiva, el nivel de empatía, la selectividad en los vínculos y la forma en que cada persona procesa las relaciones interpersonales y profesionales.