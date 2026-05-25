El mensaje de Claudio Vidal en el 25 de Mayo

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto central por el 25 de Mayo en Puerto Santa Cruz y llamó a recuperar el espíritu de unidad de la Revolución de Mayo para enfrentar los desafíos actuales de la provincia y del país. Durante su discurso, destacó la importancia de trabajar de manera colectiva y sostuvo que “la única forma que podemos salir adelante es con unidad”.

En ese marco, Vidal defendió una “patria productiva”, basada en el trabajo, la igualdad y el esfuerzo compartido. Además, reconoció el complejo contexto económico y social que atraviesa Santa Cruz y pidió compromiso de todos los sectores para transformar el presente y construir un futuro mejor para la provincia. 🇦🇷

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