El mensaje de la “abuela la-la-la” de Río Gallegos para Messi y la Selección

Con 91 años, Yolanda Odesia Gómez- la querida “Abuela la-la-la-la-la” de Río Gallegos- se convirtió en un símbolo de alegría y pasión por la Selección Argentina. Desde el mundial pasado, y desde la ventana de su casa frente al mástil central de la ciudad, festeja cada triunfo, canta con la gente y acompaña a la Scaloneta con emoción pura. “A Messi lo quiero”, repite con ternura mientras recuerda cómo el fútbl se volvió parte de su rutina diaria entre recuerdos, familia y vida patagónica.

Fanática de Lionel Messi y siempre con la fe puesta en la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, Yolanda le deja un mensaje directo a la Scaloneta: “Que ganen, yo estoy siempre con ellos, prendida al televisor y alentando”. Sín cábalas, pero con convicción, grita “¡Dale Messi, dale Argentina!” y asegura que va a estar alentando “mientras viva”