El mensaje del papa a los jóvenes: “No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad”

Durante el multitudinario encuentro en Palermo, el papa León XIV llamó a los jóvenes a mantenerse firmes frente a los ídolos de nuestro tiempo, como el dinero, la apariencia, la popularidad y el consumo. “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!”, les pidió el Santo Padre.

Además, dejó un mensaje para quienes alguna vez hayan caído: “Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, expresó ante más de un millón de jóvenes reunidos en el Monumento de los Españoles.

Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.