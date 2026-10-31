El ministerio de Seguridad agradeció a quienes participaron del operativo de búsqueda de José y Leo

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz compartió un video para reconocer y agradecer a todas las fuerzas, instituciones, equipos de emergencia y colaboradores que participaron del operativo de búsqueda de José y Leo Virreira en Palermo Aike.

A través de las imágenes, destacaron el compromiso, la solidaridad y el trabajo conjunto de quienes formaron parte del despliegue durante cinco jornadas.

Un reconocimiento a cada persona que puso su esfuerzo y dedicación en la búsqueda de los hermanitos, en medio de una pérdida que conmueve a toda la comunidad.