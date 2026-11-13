En diálogo con LU12 AM680, Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad, expresó sus disculpas a la comunidad y a la familia de Gilmar Claros Ferrel por su muerte, y calificó lo ocurrido como una situación “lamentable y dolorosa”. Además, reconoció que durante el procedimiento policial algún efectivo habría ejercido mayor fuerza.
“Debemos aprender que a veces hay que aplicar otros protocolos”, señaló Barrientos.
Claros Ferrel tenía 35 años y había sido detenido en la casa de su novia, luego de un episodio violento. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Séptima, donde murió. La autopsia estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por compresión del cuello.
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