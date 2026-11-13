El Ministerio de Seguridad pidió disculpas por el crimen en la Comisaría Séptima

En diálogo con LU12 AM680, Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad, expresó sus disculpas a la comunidad y a la familia de Gilmar Claros Ferrel por su muerte, y calificó lo ocurrido como una situación “lamentable y dolorosa”. Además, reconoció que durante el procedimiento policial algún efectivo habría ejercido mayor fuerza.

“Debemos aprender que a veces hay que aplicar otros protocolos”, señaló Barrientos.

Claros Ferrel tenía 35 años y había sido detenido en la casa de su novia, luego de un episodio violento. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Séptima, donde murió. La autopsia estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por compresión del cuello.