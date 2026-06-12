El ministro de Economía de Santa Cruz aseguró que el aguinaldo se pagará en tiempo y forma

En declaraciones a LU12 AM680, el ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que el Gobierno provincial prevé cumplir con el pago del medio aguinaldo en las fechas establecidas y llevó tranquilidad a los trabajadores de la administración pública.

“Se está recaudando y prevemos que vamos a llegar bien. El aguinaldo se va a pagar en tiempo y forma, tanto para el sector activo como para el sector pasivo”, afirmó el funcionario.

Además, destacó que la actual gestión ha mantenido un comportamiento regular en el calendario de pagos y remarcó que el objetivo es seguir brindando previsibilidad a los trabajadores estatales.