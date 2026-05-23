El ministro de Economía de Santa Cruz garantizó el pago del aguinaldo

El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, defendió el financiamiento pedido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados por hasta 600 millones de dólares. Al mismo tiempo, se refirió a la previsibilidad para el pago del aguinaldo en un contexto complejo.

El funcionario explicó que para el pago del aguinaldo no se va a solicitar asistencia a Nación puntualmente. Sin embargo, advirtió sobre futuras complicaciones fiscales debido a los plazos de devolución de los adelantos coparticipables recibidos.

Una parte de estos fondos ya fue restituida en julio, mientras que el resto se debitará en los meses subsiguientes. De no incrementarse la recaudación propia, la provincia se verá obligada a solicitar nuevas herramientas de asistencia financiera.

La situación general es compleja debido al inicio del primer tramo del 2026, marcado por una fuerte caída de la actividad económica que golpeó a las arcas provinciales. Además, las autoridades señalaron que todavía no tienen una perspectiva de mediano plazo clara como para poder discutir en términos serios.