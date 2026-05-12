Santa Cruz sigue conmocionada por la explosión e incendio ocurrido el domingo por la noche en una vivienda de Perito Moreno, tragedia que dejó como saldo las muertes de Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de apenas 2 meses.
El superintendente de Bomberos de Santa Cruz, comisario general Claudio Castro, dio a conocer que en las primeras horas de este martes se reanudarán las tareas de pericias. “Se está haciendo una búsqueda minuciosa de algún tipo de indicio que pudiera haber estado involucrado en las causas del siniestro”, manifestó a La Opinión Austral.
