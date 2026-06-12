El Mundial 2026 ya comenzó a vivirse… ¡Desde el cielo!

La FIFA sorprendió con un impactante show de drones sobre el Estadio Ciudad de México, que iluminó la noche con el logo oficial del torneo, la pelota y las mascotas mundialistas.

La capital mexicana también se vistió de fiesta con luces, fuegos artificiales y una cuenta regresiva proyectada sobre la Torre Latinoamericana, en la previa del duelo entre México y Sudáfrica.

El histórico estadio, que albergará su tercer partido inaugural de una Copa del Mundo, fue el escenario elegido para dar el puntapié inicial a un torneo que hará historia con 48 selecciones y tres países anfitriones.