La FIFA sorprendió con un impactante show de drones sobre el Estadio Ciudad de México, que iluminó la noche con el logo oficial del torneo, la pelota y las mascotas mundialistas.
La capital mexicana también se vistió de fiesta con luces, fuegos artificiales y una cuenta regresiva proyectada sobre la Torre Latinoamericana, en la previa del duelo entre México y Sudáfrica.
El histórico estadio, que albergará su tercer partido inaugural de una Copa del Mundo, fue el escenario elegido para dar el puntapié inicial a un torneo que hará historia con 48 selecciones y tres países anfitriones.
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