El nuevo tren ya está en la zona norte de Santa Cruz: recorridos, etapas y debate por la compra

El gobernador Claudio Vidal encabezó en la zona norte de Santa Cruz la recepción de una locomotora diésel eléctrica Alco RSD-35, destinada a realizar el recorrido entre Jaramillo, Fitz Roy y Las Heras. El proyecto avanza por etapas y comprende en una primera instancia la reacondición de 283 kilómetros de vías desde Puerto Deseado hasta Las Heras, sobre las cuales personal de Ferrocarriles Patagónicos (ex Ferrocarriles e YCF) ya trabajó en los primeros 20 kilómetros.

Durante la presentación, el mandatario destacó la relevancia del tendido para la región: “Esto es parte de nuestra historia”, afirmó Vidal, y agregó: “Si antes se pudo hacer, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora que realmente queremos apostar a la producción, al trabajo, al desarrollo?”. Asimismo, señaló que la iniciativa apunta a “fomentar no solamente la comunicación entre las localidades de zona norte, sino también el turismo”, lamentando además que “en nuestro país jamás se tendrían que haber sacado los trenes como método de transporte, como método de conectividad o como método para fomentar el desarrollo de la economía”.

En el marco de la cobertura periodística, se abordó la repercusión de la adquisición en la opinión pública. Mientras sectores de la ciudadanía cuestionan la prioridad del gasto frente a otras necesidades inmediatas, la comisionada de fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui, celebró el arribo de la unidad.

La locomotora —una máquina multipropósito de 14,92 metros de largo, 79,2 toneladas de peso y capacidad para 2.270 litros de combustible— debió ser trasladada en un camión desde Caleta Olivia, maniobra que requirió el desmontaje provisorio de un semáforo para permitir su paso antes de quedar resguardada a la espera de la finalización de las obras en las vías.