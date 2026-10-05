El ombligo de LOA: cambios de gabinete en Río Gallegos y tensión en la interna del peronismo

El análisis político de la columna “El Ombligo de LOA” aborda las novedades de la gestión municipal en Río Gallegos, las maniobras de la Unión Cívica Radical (UCR) con la mira puesta en 2027 y el escenario de tensión dentro del peronismo santacruceño. En el plano local, se analiza la reestructuración del equipo de gobierno iniciada por el intendente Pablo Grasso a partir del pedido de dimisión a sus funcionarios, ante lo cual se señala: “Ustedes saben que Grasso pidió a todos sus funcionarios que pusieran la renuncia a disposición y va a hacer varios cambios”. Dentro de esta reorganización, se contempla la reunificación de secretarías previamente desdobladas, como el área de Obras Públicas, en donde “es probable que si se unifica el área de Obras Públicas quede quizás María de Grasso como titular y quien no quede así sea Natalia Quiroz”, aclarando asimismo que los cambios no implican un desplazamiento definitivo de todo el gabinete, dado que “no significa que todas aquellas personas que se les hayan aceptado la renuncia es porque ya no van a formar parte del cargo”. En el ámbito partidario, un viaje de Roxana Reyes a Puerto Deseado tras la asunción de autoridades de la UCR evidenció la intención de reconstruir alianzas políticas observando los próximos comicios: “hay una intención ahí de que la UCR todavía dialogando con algunos sectores, entre ellos la Libertad Avanza, eh, bueno, comience ya a mirar el 2027 con otros ojos”. A la par, en la misma localidad comandada por el intendente Juan “Pirry” Martínez se advierte un quiebre dentro del oficialismo provincial por las pretensiones del diputado Santiago Verastain de competir por la intendencia. Finalmente, la interna del peronismo local atravesó un “cimbronazo en la villa turística” luego de la publicación de un video grabado por el cura Molina que mostraba a una persona buscando en la basura en El Calafate, hecho que causó molestia en el intendente Javier Belloni y motivó advertencias en el Congreso: “Ana Ianni, que es la diputada nacional que le responde a Belloni, amenazó con irse del bloque”. Sobre el futuro del espacio opositor, la columna concluye remarcando la importancia de la cohesión partidaria de cara al armado electoral: “el peronismo tiene muchas chances de recuperar la gobernación el año que viene siempre y cuando vaya junto. Si va por separado, se le empiezan a achicar rotundamente las chances”.