El Papa en Luján: las impactantes imágenes de la histórica concentración

El ex diputado provincial y vecino de Luján, Juan Carlos Juárez, brindó detalles sobre la histórica visita del Papa León XIV a la basílica y el masivo impacto que generó en la localidad de la provincia de Buenos Aires. El dirigente señaló las complicaciones logísticas provocadas por la llegada masiva de fieles desde días previos: “Eso ha dificultado me parece un poco la cuestión para todos los vecinos en función de que se cerraron calles, se cortaron rutas, etcétera, etcétera, y eso digamos que ha generado una distorsión de lo que cotidianamente sucede, pero obviamente que es muy importante”. En ese marco, Juárez destacó la trascendencia espiritual e institucional del evento al enfatizar que “Luján tiene su segunda visita papal, la primera fue en 1982 con el Papa Juan Pablo II y esta ahora con el Papa León XIV que obviamente ha despertado mucho interés”, remarcando que “venir a oficiar una misa a los pies de la Virgen de Luján es un hecho trascendente en la vida de Luján y obviamente de la Argentina; para nosotros Luján es la capital de la fe y la historia”. Asimismo, el ex legislador cuestionó con dureza los aumentos desmedidos en alojamientos y servicios registrados antes del evento, asegurando que “hubo una cosa realmente que no tiene ningún sentido y me parece que eso es un aprovechamiento que obviamente no comparto” y concluyendo que “Luján no se caracteriza porque no es como Mar del Plata que por ahí tiene miles de plazas de hotelería, es de visita religiosa”. Por su parte, la cobertura periodística analizó la concurrencia que superó los 2,5 millones de personas, el operativo de seguridad implementado y el valor social de los discursos emitidos durante las distintas jornadas de la gira papal.