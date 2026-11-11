El papa en Palermo: “Gracias por la bienvenida que solo Argentina podría haber dado”

El papa León XIV llegó al Monumento de los Españoles, en Palermo, y fue recibido por una multitud de fieles. Desde el Papamóvil saludó a los presentes, bendijo bebés y recibió una ovación al grito de “¡Olé, olé, olé, León, León!”.

Ante más de un millón de jóvenes, el Pontífice agradeció el cálido recibimiento y escuchó cuatro testimonios de vida que lo emocionaron. Además, dejó un mensaje de esperanza: “Adelante, siempre adelante. El Señor camina contigo”.

Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.