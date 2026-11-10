“El Papa invita a caminar juntos y atender las necesidades del pueblo”: el mirada de un cura chileno

El padre Francisco Hormazábal Pastenes, de la Diócesis de San Ambrosio de Linares (Chile), dialogó con La Opinión Austral durante las Vísperas celebradas por el Pontífice en la Catedral Metropolitana. Destacó el mensaje de esperanza de León XIV y su cercanía con la realidad latinoamericana. 🙏

Además, consideró necesaria la visita frente a los cambios sociales y culturales de la actualidad: “Estamos perdiendo un poco el sentido verdadero de la vida. Es importante que recuperemos esta realidad”, expresó. También valoró el llamado del Papa a escuchar al pueblo y acompañar a las comunidades más vulnerables. 🌎

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

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