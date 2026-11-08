El Papa León llegará a Plaza Juan de Garay

En el marco de su visita a la Argentina, el pontífice recibirá las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de la recepción oficial en Casa Rosada y de una ceremonia en Plaza de Mayo.

La agenda continuará en el Palacio Libertad, donde a las 18:30 mantendrá un encuentro con representantes de la sociedad civil, autoridades nacionales, diputados, senadores, gobernadores y miembros del cuerpo diplomático.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires, con todos los detalles de su llegada y las actividades previstas con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.