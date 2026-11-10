El Papa León XIV habló del “drama” del desempleo y reivindicó la justicia social

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

En su encuentro con representantes sindicales, movimientos sociales y cámaras empresariales, el papa León XIV se refirió al impacto del desempleo y aseguró que privar a una persona de trabajo significa también “herir gravemente su dignidad”. En ese sentido, remarcó que el acceso al empleo debe ser una prioridad.

Además, sostuvo que “el bien común exige superar el individualismo” y convocó a construir un equilibrio entre la economía, la visión de los empresarios y las necesidades de los trabajadores.

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

#elpapaenargentina #riogallegos #leonxiv #laopinionaustral