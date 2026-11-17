El papa León XIV habló sobre la reunión con Milei, la economía y la polarización argentina

Durante el vuelo de regreso al Vaticano, el Sumo Pontífice brindó una conferencia de prensa en la que profundizó sobre su paso por Argentina, los encuentros que mantuvo con el presidente Javier Milei y el mensaje que buscó transmitirle al Gobierno y a la sociedad.

Al referirse a sus reuniones con Milei, explicó que conversaron sobre la situación económica y las dificultades que todavía atraviesa el país. Sin embargo, aclaró que su mensaje no tiene una orientación política, sino que está centrado en el respeto por el ser humano y la importancia de atender especialmente a los sectores más necesitados.

“Hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, explicó sobre el eje de su diálogo con el mandatario. También destacó que encontró una apertura de Milei para escuchar su mensaje y consideró que el encuentro fue positivo.

Consultado sobre el clima social argentino, León XIV advirtió sobre los efectos de los algoritmos y una polarización que, según señaló, en muchas situaciones fue provocada intencionalmente.

En ese sentido, destacó que durante su visita personas de distintas ideologías políticas compartieron las celebraciones y pudieron encontrarse más allá de sus diferencias. Para el Papa, esa experiencia demuestra que existen valores humanos mucho más profundos que las discusiones políticas.

También hizo un llamado a recuperar el diálogo, incluso dentro de las familias, y evitar el odio y los discursos violentos. “Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos”, expresó.

Finalmente, manifestó su deseo de que su visita haya sembrado esperanza y ayudado a despertar la posibilidad de cambiar la forma de relacionarse, construir puentes, buscar la reconciliación y encontrar soluciones pensando siempre en el bien común.