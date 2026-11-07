El Papa León XIV inicia su gira por Sudamérica

El pontífice llegará este viernes a Montevideo, Uruguay, a las 16:30 (hora argentina). Permanecerá tres días en el país vecino, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

Durante su estadía mantendrá encuentros con autoridades políticas, representantes diplomáticos y comunidades religiosas. También encabezará misas multitudinarias, participará de actividades académicas y realizará recorridas por distintos sectores.

La agenda comenzará con una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y un encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. El sábado viajará a Paysandú y el domingo celebrará una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

El domingo 8 de noviembre, a las 15:30, partirá desde Montevideo rumbo a Buenos Aires. Su llegada al Aeroparque Jorge Newbery está prevista para las 16:30, cuando comenzará su visita a la Argentina.

La gira del papa León XIV también incluirá a Perú y combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades comunitarias.