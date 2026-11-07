El Papa León XIV llegó a Uruguay y el domingo visitará la Argentina

El Sumo Pontífice aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, tras 13 horas y media de vuelo desde Roma. Fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, mientras cientos de fieles se congregaron en las calles de Montevideo para darle la bienvenida.

La visita a Uruguay durará menos de 48 horas e incluirá encuentros institucionales y actividades religiosas. El próximo domingo 8 de noviembre, León XIV llegará a la Argentina a las 16:30. El Papa definió su paso por el país como un homenaje a Francisco, su antecesor.