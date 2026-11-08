El papa León XIV recordó a Francisco y destacó la historia del pueblo argentino

“Vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la Iglesia”, expresó León XIV en uno de los pasajes más significativos de su discurso en Argentina.

El Pontífice destacó el significado especial de su llegada al país y recordó los 12 años en los que la Iglesia Universal escuchó la voz de Francisco, quien llevó consigo la memoria, los lugares, las personas y la fe de su tierra.

También reivindicó la diversidad de la Argentina, construida por generaciones de hombres y mujeres, pueblos originarios y personas que llegaron desde distintos lugares y encontraron aquí un hogar.

“Un pueblo que ha sabido abrir sus puertas, hacer espacio a quien llegaba y conservar, aun en medio de momentos difíciles, una notable capacidad para levantarse y seguir hacia adelante”, sostuvo.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires, con Camila Ferrer Pose y Laura Morales.