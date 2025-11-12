El Paseo de la Seguridad 2025 ha comenzado en Río Gallegos

Este evento se desarrolla como una jornada interactiva, educativa y preventiva en el Complejo Cultural Santa Cruz. La iniciativa está diseñada para que tanto los vecinos como los estudiantes puedan conocer de cerca el trabajo que realiza la Policía Provincial. Los asistentes tienen la oportunidad de aprender sobre las labores de la policía en áreas clave como la seguridad, la investigación y la formación.

