Los vecinos del barrio porteño de Palermo tienen una vista privilegiada del escenario que recibirá al papa León XIV frente al Monumento de los Españoles. Desde sus balcones y ventanas, pueden observar los preparativos para los encuentros multitudinarios.
Entre los edificios ya se destacan banderas del Vaticano, de Argentina, Perú y de otros países, que le ponen color a la previa de la visita del Pontífice y reflejan la expectativa de quienes esperan su llegada.
En ese punto de la Ciudad de Buenos Aires, León XIV celebrará una Santa Misa y encabezará una vigilia junto a los jóvenes.
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