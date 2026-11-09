El paso del Papa por la avenida del Libertador y la alegría de la gente

Los vecinos del barrio porteño de Palermo tienen una vista privilegiada del escenario que recibirá al papa León XIV frente al Monumento de los Españoles. Desde sus balcones y ventanas, pueden observar los preparativos para los encuentros multitudinarios.

Entre los edificios ya se destacan banderas del Vaticano, de Argentina, Perú y de otros países, que le ponen color a la previa de la visita del Pontífice y reflejan la expectativa de quienes esperan su llegada.

En ese punto de la Ciudad de Buenos Aires, León XIV celebrará una Santa Misa y encabezará una vigilia junto a los jóvenes.