El peligro invisible de la ciberludopatía en menores de edad en la provincia de Santa Cruz

El programa entrevistó a Noelia Acosta, magíster en derecho administrativo, abogada e integrante del Instituto de Investigación Social, Económica y Politica Ciudadana (ISEP-Ci), para abordar la problemática de la ciberludopatía y las apuestas online en los jóvenes de Santa Cruz. Acosta señaló que el relevamiento realizado junto a la Subsecretaría de Juventudes y el Movimiento Sur arrojó que “el 46% de los chicos menores de 18 años está apostando” en portales ilegales, los cuales se identifican porque terminan en .com frente a los sitios legales que finalizan en .net o .gob.ar. Asimismo, explicó que esta adicción entra dentro de las tecnoadicciones y se diferencia de otras problemáticas porque “es la adicción de este siglo XXI, la adicción que no se ve, que va por abajo”, ya que los menores suelen apostar en secreto desde sus teléfonos mediante billeteras virtuales. En relación con las consecuencias, advirtió sobre el endeudamiento con prestamistas y usureros del barrio, señalando que “cuando ya toda esa deuda no puede resolverse, acude a un prestamista” y alertando que algunos están vinculados con el narcotráfico y la captación de menores. Por último, indicó que el próximo 6 de noviembre se presentará el informe completo en el Centro Cultural Santa Cruz y detalló las próximas fechas de formación de promotores territoriales para la prevención de esta problemática en la región.