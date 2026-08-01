El perro minero que conquistó Río Turbio: la increíble historia de Tonel

En su sección “La Caja de Victoria”, Victoria Lescano, conductora de La Mañana de LU12 AM680, recordó una de las historias más entrañables de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La explotación del yacimiento cobró un impulso estratégico en la década de 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial generó un fuerte desabastecimiento energético. En ese contexto, el Estado argentino promovió el desarrollo del carbón, el transporte en camiones y la creación del ramal ferroviario industrial conocido en sus inicios como Eva Perón, hoy denominado Ramal Río Turbio, además de facilitar la llegada de trabajadores europeos.

Entre esos tiempos de esfuerzo y crecimiento apareció Tonel, un perro que llegó en uno de los carros carboneros y terminó convirtiéndose en el compañero inseparable de los mineros. Durante 12 años, recorrió el yacimiento, acompañó a los trabajadores y se ganó el cariño de toda la comunidad. Una historia que forma parte de la identidad y la memoria de la Cuenca Carbonífera.