El Pibe Valderrama se rapó y dejó atrás su icónica melena rubia

A los 65 años, el histórico ex capitán de la Selección Colombia sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales su nuevo look. Con ayuda de su esposa, Elvira Redondo, se despidió del cabello rubio que lo acompañó durante décadas.

En el video, Valderrama anunció: “Mi gente, hoy es el día”. Tras el corte, su esposa lo bautizó como “el calvo Valderrama” y él reaccionó con una frase que se viralizó: “No joda, se ve bacano”.

La melena del Pibe fue una marca registrada durante sus participaciones en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, además de su paso por el fútbol estadounidense.

Pero el cambio también despertó sospechas: algunos usuarios creen que el video podría haber sido generado con inteligencia artificial, señalando que la máquina parece quitarle casi todo el cabello en una sola pasada. Un comentario que planteó esa hipótesis superó los 4.000 “Me gusta”.

Por ahora, la publicación no tiene la etiqueta automática de Instagram que suele indicar contenido creado o modificado con IA. Según personas de su entorno, el cambio respondió a una decisión personal, aunque las dudas siguen dando que hablar.