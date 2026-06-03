El ping pong bachatero para Gaby Benítez en Fuera del Aire

En una divertida ronda de preguntas rápidas, Gabriela Benítez tuvo que elegir entre algunas de las opciones más difíciles para cualquier amante del baile.

Aunque intentó esquivar varias respuestas, finalmente confesó que tanto la salsa como la bachata ocupan un lugar especial para ella, pero eligió a Romeo Santos como su referente musical favorito.

Entre coreografías, improvisación, competencias y shows en escenario, la bailarina compartió sus preferencias y hasta dejó una recomendación para quienes practican danza: usar zapatos de baile, aunque hoy le tocó responder desde las zapatillas.

Al cierre, reveló que la canción que más la representa es “Bachata Sensual” de Dani G, poniendo el broche perfecto a un ping pong cargado de ritmo y pasión por el baile.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.