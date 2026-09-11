El Polivalente de Arte recibió nuevo equipamiento de calefacción

El Gobierno Provincial, a través del Consejo Provincial de Educación, entregó nuevos equipos al Centro Polivalente de Arte de Río Gallegos. La intervención contempla dos calderas y el recambio de radiadores, mientras que en los próximos días llegará un equipo de aire para el sector del Zoom y los pasillos.

La obra forma parte del plan de renovación de infraestructura escolar que se lleva adelante en distintas localidades de Santa Cruz. “Las escuelas que estaban en un problema grave en cuanto a calefacción ya pudimos asistirlas en un 100%”, destacó Marcia Arroyo, directora provincial de Mantenimiento Escolar y Coordinación Regional.