El Presidente del Consejo Agrario Provincial destacó las políticas productivas en Santa Cruz

Hugo Garay, del Consejo Agrario Provincial, aseguró en La Rural que el nuevo plan de manejo del guanaco permitió generar alrededor de 80 puestos de trabajo durante el último año y afirmó que la provincia ya supera los 2,5 millones de ejemplares, según un relevamiento realizado junto a una ONG internacional.

Además, destacó el trabajo conjunto con la fundación Por el Mar, que impulsó la creación de 20 puestos de trabajo vinculados a la producción de algas en Puerto San Julián, Río Gallegos y Puerto Deseado. También señaló que la organización ya invirtió un millón de dólares y prevé destinar otro millón para ampliar el proyecto.

Garay remarcó que estas iniciativas responden al objetivo de generar alternativas laborales por fuera del Estado y sostuvo que la administración pública “ya está colapsada”, por lo que consideró fundamental impulsar nuevas políticas productivas para los santacruceños.

“La provincia necesita nuevas alternativas y nosotros, como Estado, tenemos la responsabilidad de generar esas políticas para darle herramientas a los santacruceños”, afirmó.