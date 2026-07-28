Hugo Garay, del Consejo Agrario Provincial, aseguró en La Rural que el nuevo plan de manejo del guanaco permitió generar alrededor de 80 puestos de trabajo durante el último año y afirmó que la provincia ya supera los 2,5 millones de ejemplares, según un relevamiento realizado junto a una ONG internacional.
Además, destacó el trabajo conjunto con la fundación Por el Mar, que impulsó la creación de 20 puestos de trabajo vinculados a la producción de algas en Puerto San Julián, Río Gallegos y Puerto Deseado. También señaló que la organización ya invirtió un millón de dólares y prevé destinar otro millón para ampliar el proyecto.
Garay remarcó que estas iniciativas responden al objetivo de generar alternativas laborales por fuera del Estado y sostuvo que la administración pública “ya está colapsada”, por lo que consideró fundamental impulsar nuevas políticas productivas para los santacruceños.
“La provincia necesita nuevas alternativas y nosotros, como Estado, tenemos la responsabilidad de generar esas políticas para darle herramientas a los santacruceños”, afirmó.
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