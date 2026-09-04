“El que nada debe, nada teme”: la explicación por el gasto de $1,2 millones en chocolate

En una entrevista Daniela D’Amico, presidenta del Concejo Deliberante respondió a las críticas por un gasto de $1.200.000 en chocolate y explicó que el dinero fue destinado a un taller de huevos de Pascua realizado en el Concejo y en distintos barrios.

Según detalló, la actividad surgió a partir de pedidos de vecinos y contempló la realización de talleres de huevos de Pascua en diferentes sectores.

“El que nada debe, nada teme. Así que tranquilamente puedo explicarlo”, sostuvo al ser consultada por el gasto.

Además, cuestionó otros gastos y pidió revisar los $7.800.000 que, según afirmó, fueron ejecutados por el municipio durante la misma época y publicados en el Boletín Oficial.

También hizo referencia a otro gasto del Concejo Deliberante: “No nos olvidemos que en este Concejo Deliberante se gastaron más de $5.500.000 en tres plantas”, señaló.