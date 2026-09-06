El Rayo Mcqueen correrá en Monza por los 20 años de Cars

Rayo McQueen llegó al Gran Premio de Italia para celebrar los 20 años del estreno de Cars y dará una vuelta honorífica en el histórico circuito de Monza.

El personaje, conocido por su número 95 y con la voz de Owen Wilson, estrenó un diseño inspirado en la Fórmula 1 para esta celebración especial.

Además, el coche de seguridad Mercedes-AMG utilizado durante el Gran Premio recibió un cambio de imagen inspirado en Cars para acompañar el homenaje.

McQueen debutó en la película original de 2006 y luego regresó en Cars 2, estrenada en 2011, y Cars 3, de 2017.

La celebración forma parte de la campaña “Fuel the Magic”, una colaboración entre Disney y Fórmula 1 que también incluirá nueva mercancía de Cars y estará disponible durante 2027 y 2028.

El campeón de siete Copas Pistón tuvo dos diseños diferentes en Monza: un vehículo a escala del propio Rayo, equipado con luces de emergencia, y un auto oficial de Fórmula 1 con calcomanías inspiradas en el número 95.

Uno de los pilotos más entusiasmados con la llegada de McQueen fue Liam Lawson, quien aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a uno de sus ídolos.

A 20 años de su estreno, Rayo McQueen vuelve a acelerar en un escenario que representa la máxima categoría del automovilismo.