El 26 de julio de 2025, Río Gallegos quedó conmocionada por el fallecimiento de Fernando Alturria, veterano de la Guerra de Malvinas.
El excombatiente, reconocido y querido por la comunidad santacruceña, murió a los 63 años tras permanecer internado a raíz de un cuadro de deshidratación severa y anemia.
Al cumplirse un año de su partida, este medio dialogó con sus hijas, quienes recordaron el profundo vínculo que las unía a su padre y compartieron cómo mantienen vivo su legado.
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