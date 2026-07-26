El recuerdo de Yanina y Silvina Alturria a un año de la muerte de su padre Fernando

El 26 de julio de 2025, Río Gallegos quedó conmocionada por el fallecimiento de Fernando Alturria, veterano de la Guerra de Malvinas.

El excombatiente, reconocido y querido por la comunidad santacruceña, murió a los 63 años tras permanecer internado a raíz de un cuadro de deshidratación severa y anemia.

Al cumplirse un año de su partida, este medio dialogó con sus hijas, quienes recordaron el profundo vínculo que las unía a su padre y compartieron cómo mantienen vivo su legado.