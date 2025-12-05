El regreso de Panni Margot a Río Gallegos

El diseñador santacruceño volvió a la ciudad después de 20 años y revolucionó el fin de semana con su paso por el Runway Express ’25. En diálogo con La Opinión Austral habló de nostalgia, moda y ciencia.

Panni recorrió los lugares de su infancia, recordó anécdotas de la ciudad y destacó el crecimiento cultural de Río Gallegos, desde espacios LGTB hasta el desarrollo de la moda local.

El diseñador presentó avances de su colección de divulgación científica, en la que trabaja hace tres años, y contó detalles de sus diseños que combinan moda con fenómenos como los rayos cósmicos.

“Los sueños no se cumplen, se trabajan”, expresó al reflexionar sobre su camino y el mensaje que deja a artistas y emprendedores.