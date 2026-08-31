El repaso de la política provincial en El Ombligo de La Opinión Austral

En el habitual repaso de la sección “El Ombligo” de La Opinión Austral, se analizaron diversos trascendidos y movimientos dentro del panorama político y sindical de la provincia de Santa Cruz.

Entre las novedades destacadas, se abordó la proyección de Fabricio Santacruz, integrante de La Libertad Avanza, quien manifestó su intención de competir por la intendencia de El Calafate y confirmó su participación en el congreso federal de ciudades inteligentes “Urban Cities”, a realizarse en Capital Federal el miércoles 2 de septiembre.

Asimismo, la columna planteó el posible surgimiento de una nueva representación sindical en una de las actividades económicas centrales de la provincia, generando interrogantes sobre su impacto en sectores estratégicos como la minería, el petróleo o la administración pública. En el ámbito libertario, se anticipó la realización del Congreso Provincial de la Juventud de La Libertad Avanza, programado para el 31 de octubre en la ciudad de Río Gallegos.

Por último, se comentó el acercamiento político entre el dirigente Leo Roquel y el diputado provincial Pirro Goffi, ambos de extracción radical, en el contexto de la reconfiguración legislativa tras la conformación de un bloque independiente por parte de Goffi junto al legislador Alfaro, por fuera del espacio oficialista Por Santa Cruz.