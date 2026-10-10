El Salto del Page: la cascada escondida de Santa Cruz que aparece solo unas semanas al año

En el noroeste de Santa Cruz, a unos 16 kilómetros de Perito Moreno, se esconde una maravilla natural que alcanza su máximo esplendor durante la época de deshielo: la Cascada del Page, con una caída de aproximadamente 45 metros.

El salto se alimenta del arroyo Page Grande, que reúne aguas y manantiales de la meseta del lago Buenos Aires. Generalmente, la cascada se activa en primavera, especialmente durante noviembre, y puede observarse desde la Ruta Nacional 40.

Su historia también guarda secretos: en octubre de 1880, el explorador Carlos María Moyano registró su paso por un paraje llamado Pagie, atravesado por un arroyo. Además, según la toponimia indígena, Page significa “humo” en lengua tehuelche, una referencia al vapor que genera la caída del agua.

Una postal extraordinaria de la Patagonia que combina naturaleza, historia y paisajes únicos. ¿Conocías esta joya escondida de Santa Cruz?