El saludo del Boxing Club por el centenario del Hispano Americano

Dirigentes del Club Atlético Boxing Club saludaron a Hispano Americano en el marco de su centenario, dejando mensajes de reconocimiento y respeto a su clásico rival en la Patagonia.

Leonardo Mata, presidente del Atlético Boxing Club, expresó: “Queremos saludar en estos 100 años a la familia del Hispano Americano, a todos los deportistas, dirigentes y socios. Aprovechen a festejar, a recordar, a abrazarse, a disfrutar y proyectar todo lo que viene para adelante. Por 100 años más, un saludo muy grande”.

Por su parte, Roberto “Tito” Velásquez, vicepresidente del club, manifestó: “A la familia del Club Hispano Americano les mandamos un gran saludo en estos 100 años. Que festejen, disfruten y recuerden a todos los dirigentes, personas y deportistas que pasaron en estos 100 años. Desde el Atlético Boxing Club, 100 años más y que vengan muchísimos más”.