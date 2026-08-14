El secreto de los flamencos que llegan a Santa Cruz – La Caja de Victoria

La presencia de flamencos en Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz fue el eje de una nueva edición de “La Caja de Victoria”, con un recorrido por las características, hábitos y curiosidades de estas aves migratorias.

En Argentina habitan tres especies de flamencos: el flamenco austral, el flamenco andino o parina grande y la parina chica. El flamenco austral es el que llega hasta Santa Cruz y también es conocido comúnmente como flamenco chileno.

Estas aves pueden medir entre 70 centímetros y un metro y se caracterizan por su plumaje rosado. Los ejemplares jóvenes presentan un plumaje más grisáceo o blanquecino y adquieren progresivamente la tonalidad rosada a partir de su alimentación. Entre los alimentos que consumen se encuentra la Artemia salina, un pequeño crustáceo que contiene betacaroteno.

Los flamencos se alimentan removiendo el sedimento del fondo para dejar suspendidos en el agua pequeños organismos, como microalgas, crustáceos y larvas. Luego filtran el agua y el sedimento a través de estructuras ubicadas en su pico, reteniendo el alimento.

Son aves migratorias y gregarias, por lo que se desplazan en grandes bandadas. También son conocidas por su particular ritual de cortejo, durante el cual los ejemplares realizan movimientos coordinados, mueven el cuello y se desplazan juntos.

El período de cortejo comienza en septiembre y el proceso reproductivo se extiende durante el verano. Los flamencos anidan en colonias ubicadas en playas de barro poco accesibles y ponen uno o dos huevos, cuya incubación dura alrededor de 30 días. Los pichones son alimentados mediante una sustancia conocida como “leche de buche”.

Otro de sus comportamientos más llamativos es permanecer parados sobre una sola pata. Una de las teorías sostiene que esta postura les permite ahorrar energía y reducir la pérdida de calor en aguas frías. La otra explicación aparece en el cuento “Las medias de los flamencos”, de Horacio Quiroga, que también forma parte del cierre de esta edición.

La invitación es a disfrutar y observar la presencia de estas aves durante los últimos días en Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz.