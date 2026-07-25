El secreto del alfajor argentino: la crisis lo hizo más fuerte que nunca – La Caja de Victoria

En Argentina se consumen casi 10 millones de alfajores por día. Y lo más sorprendente es que ese número se mantiene en medio de una de las crisis de consumo más fuertes de los últimos años.

En este video recorremos la historia del alfajor argentino, desde sus orígenes en el siglo XIX hasta la explosión actual de sabores como el pistacho. También viajamos por las distintas regiones del país para descubrir cómo cada provincia creó su propia versión de este ícono de la gastronomía nacional.

Arrancá el día bien informado con La Mañana de LU12, el espacio conducido por Pablo Manuel y Victoria Lescano. Un informativo ágil y cercano que te mantiene al tanto de todo lo que pasa en la provincia, la región y el país, con la actualidad más importante de cada jornada.

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