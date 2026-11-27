El Senado aprobó por unanimidad la ley contra la ludopatía infantil y adolescente

En La Mañana de LU12 abordaron la sanción por unanimidad en el Senado, con 72 votos afirmativos y sin modificaciones respecto de Diputados, de la ley para prevenir la ludopatía infantil y adolescente. Según lo expuesto en el programa, la norma prohíbe la publicidad y los patrocinios de apuestas en medios, redes sociales, camisetas, estadios y festivales, incluidas las promociones protagonizadas por influencers y famosos, además de impedir bonos de bienvenida y recompensas que incentiven a apostar, exigir controles biométricos para evitar el acceso de menores y contemplar instancias de asistencia. En el pase se mencionaron las repercusiones tras la votación, entre ellas las celebraciones de Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, la valoración de la pastoral social de la Iglesia como un logro colectivo de familias, escuelas y organizaciones, y la postura de la directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino, María Álvarez Vicente, quien advirtió sobre la contradicción de prohibir apostar a menores mientras se exhiben anuncios de forma permanente, incluso en camisetas de clubes. Durante la charla también se repasó la presencia de marcas de apuestas en camisetas del fútbol argentino —como Boca, con Betsson, River, Central, Newell’s, San Lorenzo, Independiente, Racing y Huracán—, el ofrecimiento económico a una creadora de contenido de cocina que rechazó promocionar apuestas por principios y por tener hijos, y el paralelismo histórico con la prohibición de publicidades de cigarrillos en el deporte y el automovilismo.