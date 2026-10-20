El Senado debate la regulación del cierre de minas para exigir garantías financieras a las empresas

En la emisión de “La Mañana de LU12” se informó que el Senado de la Nación abrirá este miércoles a las 15:00 horas, en el Salón Azul del Palacio Legislativo, el debate para regular el cierre de minas en todo el territorio nacional. La discusión se llevará a cabo en una reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustible, y de Ambiente Sustentable, analizando tres proyectos que coinciden en establecer reglas específicas para la etapa posterior a la actividad extractiva. La iniciativa busca replicar a nivel federal el marco normativo pionero impulsado en la provincia de Santa Cruz —aprobado entre 2021 y 2022 y aplicado en casos como el de Minera Triton—, el cual exige a las operadoras presentar un plan de manejo y remediación ambiental antes de concluir la explotación. Entre los ejes principales expuestos durante la transmisión periodística, la futura legislación nacional establecerá la obligación de presentar planes de cierre desde el inicio de las operaciones, la rehabilitación de las áreas intervenidas y “la constitución de garantías financieras que permitan afrontar los trabajos de remediación”. Asimismo, se remarcó que el proceso implica previsiones presupuestarias para la contratación de personal técnico, tareas de construcción y servicios de logística, lo cual suele extender “la vida útil del yacimiento por lo menos dos o tres años más” enfocados exclusivamente en la recomposición del entorno natural. La propuesta cobra relevancia en el marco de las políticas orientadas a la atracción de grandes inversiones mineras en la región cordillerana, garantizando mecanismos de control e inversión económica asegurada para mitigar el impacto ambiental una vez agotados los recursos hidrocarburíferos o metalíferos.