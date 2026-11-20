El Senado sancionó la ley de propiedad privada y aprobó por unanimidad la ley de discapacidad

En La Mañana de LU12 se analizó la sesión del Senado de la Nación extendida hasta la madrugada, donde se trataron la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que devolvió plena vigencia a la Ley de Tierras 26.737 con el límite del 15% a extranjeros y modificó procedimientos de desalojo y expropiación— y la aprobación por unanimidad de una ley permanente de discapacidad que conserva los beneficios de la emergencia próxima a vencer. Según se informó al aire, la iniciativa vinculada a la propiedad privada obtuvo 42 votos afirmativos y 26 negativos, y los tres senadores por Santa Cruz —Alicia Kirchner, Natalia Gadano y José María Carambia— votaron en contra en general, aunque acompañaron en particular el mantenimiento del tope del 15% a compradores extranjeros.

Durante el pase radial también se debatió el impacto de la visita del Papa León XIV y el contexto político en torno a la votación unánime de la norma sobre discapacidad, mientras se repasó la intervención de Alicia Kirchner en la cámara alta. La senadora advirtió sobre el cumplimiento efectivo de lo aprobado y sostuvo: “Toda ley es perfectible y estará en nosotros hacer otros aportes que la cualifiquen”, además de remarcar que “ninguna sanción legislativa es un punto de llegada o reconstruye los derechos que fueron vulnerados. En tal caso es un punto de partida”.

Asimismo, Kirchner expresó su inquietud respecto a la aplicación de la normativa —”mi preocupación, y quiero trasladársela a todos y a todas ustedes, es quiénes la ejecutan”— y recordó las palabras del Papa durante su paso por el país al señalar que “la verdadera medida del progreso de una nación no está en sus balances, es decir, poner como eje solamente lo económico, ni en su velocidad, sino en la acogida que sabe darle a las personas con discapacidad”. En el cierre del bloque, los conductores coincidieron en que era necesario sancionar la ley antes del vencimiento de la emergencia y que resta observar si el Poder Ejecutivo nacional cumple con sus disposiciones.