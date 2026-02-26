El senador por Santa Cruz, José María Carambia, justificó su voto contra Fernando Iglesias

El senador por Santa Cruz, José María Carambia, cuestionó con dureza la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, con sede en Bruselas, y anticipó su voto negativo en el Senado.

El pliego enviado por el presidente Javier Milei fue aprobado con 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Durante el debate, Carambia sostuvo: “Para nuestro entender, por eso vamos a votar negativo, es un pedante, soberbio, incapacitado para tener la función”.

En el recinto redobló sus críticas y agregó: “Por eso vamos a ir en contra de este delirante, soberbio y pedante”, marcando su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo.

En la sesión también se expresaron otras voces en contra, mientras desde el oficialismo defendieron el pliego y destacaron la relevancia estratégica de la embajada en Bruselas por el vínculo con el Mercado Común Europeo.

#fernandoiglesias #carambia #senado #politicaargentina #santacruz #laopinionaustral