El streaming no para de crecer: los datos que explican por qué domina el consumo digital

Cada vez más personas en el mundo eligen las plataformas digitales por sobre la televisión tradicional. El streaming crece año tras año en consumo global y se consolida como una de las principales formas de ver contenido.

La Generación Z consume más streaming que televisión. Prefieren la interacción, participar en tiempo real y acceder a contenido on demand cuando quieren.

Hoy cualquiera puede transmitir desde su casa. Solo se necesita conexión a internet y una cámara básica, lo que democratiza la creación de contenido.

El streaming también permite monetización directa para los creadores, a través de donaciones, membresías y publicidad dentro de las plataformas.

Además, los contenidos largos volvieron: formatos de una a dos horas mantienen audiencias estables dentro del ecosistema digital.

En este entorno libre y accesible, la credibilidad se convierte en el verdadero diferencial. La responsabilidad en lo que se comunica es clave.

