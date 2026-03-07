Cada vez más personas en el mundo eligen las plataformas digitales por sobre la televisión tradicional. El streaming crece año tras año en consumo global y se consolida como una de las principales formas de ver contenido.
La Generación Z consume más streaming que televisión. Prefieren la interacción, participar en tiempo real y acceder a contenido on demand cuando quieren.
Hoy cualquiera puede transmitir desde su casa. Solo se necesita conexión a internet y una cámara básica, lo que democratiza la creación de contenido.
El streaming también permite monetización directa para los creadores, a través de donaciones, membresías y publicidad dentro de las plataformas.
Además, los contenidos largos volvieron: formatos de una a dos horas mantienen audiencias estables dentro del ecosistema digital.
En este entorno libre y accesible, la credibilidad se convierte en el verdadero diferencial. La responsabilidad en lo que se comunica es clave.
Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.
