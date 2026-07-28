Verónica Ojeda, tarotista y masajista, pasó por “Dale Play”, el ciclo musical de LU12 AM680 que también se emite por FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1, donde contó cómo nació su vínculo con el tarot y realizó una lectura en vivo.
Relató que el interés por el tarot comenzó cuando era chica, pero que fue después de la pandemia cuando decidió profundizar en ese camino. Mientras trabajaba haciendo reflexología conoció a una tarotista, se anotó en uno de sus cursos y desde entonces comenzó a formarse.
Durante el programa, conducido por el DJ Pato Silva y Ale Fernández, realizó una tirada de cartas para un oyente llamado Eduardo. Según interpretó, atraviesa un momento de búsqueda de equilibrio y el proyecto que está por iniciar “se le va a dar” y tendrá un resultado favorable.
“Dale Play” se emite todos los sábados de 22 a 00 horas por LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1, combinando música, entrevistas e historias de sus invitados.
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