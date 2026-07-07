El tarot predice Argentina vs. Egipto: “Messi hace un gol y la Selección pasa a cuartos”

¿Qué dicen las cartas sobre el partido entre Argentina y Egipto? En esta entrevista, una tarotista revela el análisis energético que realizó antes del encuentro y explica por qué cree que la Selección Argentina conseguirá la clasificación a los cuartos de final.

Según su lectura, las cartas muestran un partido muy disputado, con mucho esfuerzo para ambos equipos y arqueros como protagonistas. Sin embargo, asegura que la tendencia favorece a la Albiceleste: La Fuerza, El Sol, El Mago y el Diez de Oros aparecen del lado argentino, mientras que para Egipto las cartas indican una esperanza inicial que terminaría desvaneciéndose.

Además, sostiene que Lionel Messi marcaría un gol, que la definición llegará recién sobre el final del encuentro y que Argentina terminará celebrando el pase a la siguiente ronda.

Mirá la entrevista completa y contanos en los comentarios: ¿creés que el tarot puede anticipar un resultado o todo se define dentro de la cancha?