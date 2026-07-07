¿Puede el tarot anticipar el resultado de un partido de la Selección Argentina? En esta entrevista, una tarotista comparte el análisis energético que realizó antes del duelo entre Argentina y Egipto y asegura que las cartas muestran un encuentro muy disputado, con mucho esfuerzo y una definición favorable para la Albiceleste.
Durante la charla explica qué significan cartas como La Fuerza, El Mago, El Sol, el Diez de Oros y el Cinco de Bastos, por qué cree que Lionel Messi volvería a ser determinante y cuál es la tendencia que observa para el pase a cuartos de final. También opina sobre las supuestas “brujerías” en el fútbol, el llamado “brujo de Ghana” y el papel que juegan las energías frente al rendimiento de los jugadores dentro de la cancha.
📺 Mirá la entrevista completa y contanos en los comentarios: ¿creés que el tarot puede anticipar un resultado deportivo o todo se define en el césped?
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia