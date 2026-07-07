¿El tarot predice otro triunfo de Argentina? La lectura que anticipa un partido reñido ante Egipto

¿Puede el tarot anticipar el resultado de un partido de la Selección Argentina? En esta entrevista, una tarotista comparte el análisis energético que realizó antes del duelo entre Argentina y Egipto y asegura que las cartas muestran un encuentro muy disputado, con mucho esfuerzo y una definición favorable para la Albiceleste.

Durante la charla explica qué significan cartas como La Fuerza, El Mago, El Sol, el Diez de Oros y el Cinco de Bastos, por qué cree que Lionel Messi volvería a ser determinante y cuál es la tendencia que observa para el pase a cuartos de final. También opina sobre las supuestas “brujerías” en el fútbol, el llamado “brujo de Ghana” y el papel que juegan las energías frente al rendimiento de los jugadores dentro de la cancha.

📺 Mirá la entrevista completa y contanos en los comentarios: ¿creés que el tarot puede anticipar un resultado deportivo o todo se define en el césped?